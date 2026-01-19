Lista de Ganadores de la Promoción Regreso a Clases 2026 de La Nueva Radio YA y SERMUPRO
La Nueva Radio YA y SERMUPRO escogieron a 40 estudiantes con excelencia académica, de todas las modalidades educativas, que participaron en la IV edición de la promoción Regreso a Clases 2026.
Cada ganador obtendrá una mochila contiene cuadernos, blocks con rayas y sin rayas, lápices de grafito, lapiceros, tajador, estuche geométrico, borrador, corrector, regla, marcadores, temperas y lápices de colores.
LISTA COMPLETA DE GANADORES – REGRESO A CLASES
- Ashly Nohemy Urbina Abarca, Ciudad Sandino
- Jordan Padilla Campos, Mateare, Carretera a Xiloá
- Fernando Orozco González, San Marcos, Carazo
- Kenneth Castillo Arteta, Barrio Boer
- Mariling Jamileth Corea Zamora, CMCA. El Tigre, Villa El Carmen
- Ariza Granado Salas, Mateare
- Allison Samantha Laguna Reyes, Barrio El Riguero
- Johan Miguel Bello Gutiérrez, Managua
- Alexia Jascarleth G. Rivera, Puerto Morazán, Chinandega
- Angely Cristina Rojas, Puerto Morazán, Chinandega
- Esther Abigail García Centeno, Comarca Comején #2, Masaya
- Caleb Abraham Anton Escorcia, Managua
- Gerson Isaac Vanegas Fonseca, Reparto Plaza España, Managua
- Henry Yasir Marcia Urbina, Diriomo, Granada
- Tiffany Gabriela Rodríguez, Sabana Grande, Managua
- Danna Sofía Díaz, San Marcos, Carazo
- Lucía Nadir Melquisedec Trejos, Bonanza
- María José Avendaño Mendoza, Comarca La Borgoña, Ticuantepe
- Jeremy Gabriel Méndez, Barrio Las Torres, Managua
- Xochilt Elizabeth Suárez Pasquier, CMCA. Los Chagüites, Managua
- Enmanuel Otoniel Rosales Obando, Barrio La Primavera, Managua
- Nathaly Ariana Uzaga Calderón, Niquinohomo, Masaya
- Marcela Gago Meléndez, Barrio 19 de Julio, Managua
- Nahomy Salguera Sevilla, Barrio Las Torres, Managua
- Sonia Buitrago García, Barrio 19 de Julio, Managua
- Stefany Buitrago García, Barrio 19 de Julio, Managua
- Elías Javier Berrios Alvarado, Barrio Riguerito Norte, Managua
- Joseph Jared Poveda, Barrio Walter Ferrett
- Jostin Gómez Carvajal, Barrio Santa Margarita, Managua
- Camila Yasari García Calero, Comunidad Pablo Calero, Ticuantepe
- Jerling Martínez Lández, Villa El Carmen
- Edith Eliza Rivera Ñurinda, Comarca Comején #2, Masaya
- Kerry Arianne Flores, Colonia Las Américas
- Reynaldo Aguilera González, Comarca Las Jagüitas
- Xen Amael Wong, Ciudad Sandino
- Marcelo Alexander Saenz López, Barrio Hilario Sánchez, Managua
- Juan Manuel Martínez Rodríguez, Managua
- José Manuel Martínez Rodríguez, Managua
- Cristhian Isaac Alonso Cano, Barrio Pochotillo, Masaya
- José Useda, Comarca Jocote Dulce, Managua