Lista de Ganadores de la Promoción Regreso a Clases 2026 de La Nueva Radio YA y SERMUPRO

La Nueva Radio YA y SERMUPRO escogieron a 40 estudiantes con excelencia académica, de todas las modalidades educativas, que participaron en la IV edición de la promoción Regreso a Clases 2026.

Cada ganador obtendrá una mochila contiene cuadernos, blocks con rayas y sin rayas, lápices de grafito, lapiceros, tajador, estuche geométrico, borrador, corrector, regla, marcadores, temperas y lápices de colores.

LISTA COMPLETA DE GANADORES – REGRESO A CLASES