Lista de Ganadores de la Promoción Regreso a Clases 2026 de La Nueva Radio YA y SERMUPRO

Por Jonathan Morales
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La Nueva Radio YA y SERMUPRO escogieron a 40 estudiantes con excelencia académica, de todas las modalidades educativas, que participaron en la IV edición de la promoción Regreso a Clases 2026.

Cada ganador obtendrá una mochila contiene cuadernos, blocks con rayas y sin rayas, lápices de grafito, lapiceros, tajador, estuche geométrico, borrador, corrector, regla, marcadores, temperas y lápices de colores.

LISTA COMPLETA DE GANADORES – REGRESO A CLASES

  1. Ashly Nohemy Urbina Abarca, Ciudad Sandino
  2. Jordan Padilla Campos, Mateare, Carretera a Xiloá
  3. Fernando Orozco González, San Marcos, Carazo
  4. Kenneth Castillo Arteta, Barrio Boer
  5. Mariling Jamileth Corea Zamora, CMCA. El Tigre, Villa El Carmen
  6. Ariza Granado Salas, Mateare
  7. Allison Samantha Laguna Reyes, Barrio El Riguero
  8. Johan Miguel Bello Gutiérrez, Managua
  9. Alexia Jascarleth G. Rivera, Puerto Morazán, Chinandega
  10. Angely Cristina Rojas, Puerto Morazán, Chinandega
  11. Esther Abigail García Centeno, Comarca Comején #2, Masaya
  12. Caleb Abraham Anton Escorcia, Managua
  13. Gerson Isaac Vanegas Fonseca, Reparto Plaza España, Managua
  14. Henry Yasir Marcia Urbina, Diriomo, Granada
  15. Tiffany Gabriela Rodríguez, Sabana Grande, Managua
  16. Danna Sofía Díaz, San Marcos, Carazo
  17. Lucía Nadir Melquisedec Trejos, Bonanza
  18. María José Avendaño Mendoza, Comarca La Borgoña, Ticuantepe
  19. Jeremy Gabriel Méndez, Barrio Las Torres, Managua
  20. Xochilt Elizabeth Suárez Pasquier, CMCA. Los Chagüites, Managua
  21. Enmanuel Otoniel Rosales Obando, Barrio La Primavera, Managua
  22. Nathaly Ariana Uzaga Calderón, Niquinohomo, Masaya
  23. Marcela Gago Meléndez, Barrio 19 de Julio, Managua
  24. Nahomy Salguera Sevilla, Barrio Las Torres, Managua
  25. Sonia Buitrago García, Barrio 19 de Julio, Managua
  26. Stefany Buitrago García, Barrio 19 de Julio, Managua
  27. Elías Javier Berrios Alvarado, Barrio Riguerito Norte, Managua
  28. Joseph Jared Poveda, Barrio Walter Ferrett
  29. Jostin Gómez Carvajal, Barrio Santa Margarita, Managua
  30. Camila Yasari García Calero, Comunidad Pablo Calero, Ticuantepe
  31. Jerling Martínez Lández, Villa El Carmen
  32. Edith Eliza Rivera Ñurinda, Comarca Comején #2, Masaya
  33. Kerry Arianne Flores, Colonia Las Américas
  34. Reynaldo Aguilera González, Comarca Las Jagüitas
  35. Xen Amael Wong, Ciudad Sandino
  36. Marcelo Alexander Saenz López, Barrio Hilario Sánchez, Managua
  37. Juan Manuel Martínez Rodríguez, Managua
  38. José Manuel Martínez Rodríguez, Managua
  39. Cristhian Isaac Alonso Cano, Barrio Pochotillo, Masaya
  40. José Useda, Comarca Jocote Dulce, Managua
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