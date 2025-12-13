«La Colocha» Ortega se gradúa en Gestión Aduanera por medio del INATEC

La boxeadora profesional Eveling Junieth Ortega Gatica, conocida cariñosamente como «La Colocha», se graduó como «Técnica General en Gestión Aduanera», este sábado, en el Instituto Manuel Olivares de Managua.

Eveling nació en Acoyapa, Chontales en 1998, su familia emigró a Costa Rica cuando ella tenía pocos años y creció en ese país.

En Costa Rica empezó a boxear a los 14 años, invitada por su hermano y varios primos, y a los 18 años, ya competía en torneos de aficionadas.

Hizo 40 peleas, pero como no era residente legal en Costa Rica, no tomaron en cuenta su récord.

Eveling quería ser boxeadora profesional y para eso regresó a Nicaragua, mientras sus padres se quedaron en San José.

A los 21 años, en 2019, hizo su debut profesional. Ahora es campeona latinoamericana minimosca, 108 libras, con récord de 9 victorias, 2 nocaut y 5 derrotas.

Para sostenerse económicamente, «La Colocha» ha trabajado de dependiente en el mercado Roberto Huembes y desde el año pasado se dedica a hacer pequeños préstamos.

Ahora, aprovechando las oportunidades que brinda el Gobierno Sandinista, a través del INATEC, junto a otros jóvenes, logró obtener su título de Técnica General en Gestión Aduanera”, en un nuevo logro de su vida personal.