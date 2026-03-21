La bella Eskarleth Jarquín de Zelaya Central es coronada Reina Verano 2026

En un ambiente de mucha alegría, música y colorido, la señorita Eskarleth Jarquín Rodríguez, representante de Zelaya Central es coronada Reina Verano 2026, durante el evento realizado la noche de este sábado en el Malecón de la ciudad de Granada.

Eskarleth Jarquín, recibió de premio 30 mil córdobas en efectivos, entre otros premios de los patrocinadores del Festival Reina Verano 2026.

Como primer finalista la señorita Litzy Nahomy García Cruz, del departamento de Madriz, ella recibió un premio de 20 mil córdobas, y la segunda finalista Deriany Joseph Montalván de Costa Caribe Sur, ganó 10 mil córdobas.

En el Festival Reina Verano 2026 participaron en total 18 bellas candidatas, las que se lucieron en sus pasarelas en traje de baño y vestido de noche, ante un jurado que eligió a seis de ellas para pasar a la segunda ronda, y tras una ronda de preguntas y repuestas, se seleccionaron a las 3 que compitieron por la corona.

Este certamen Reinas de Verano promovido por el Buen Gobierno, a través de las distintas instituciones, se ha convertido en un espacio para promover la cultura, la participación juvenil y la identidad regional.