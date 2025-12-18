Kike, el vocalista de los Karkis se encuentra delicado de salud

El artista Juan Carlos Vicencio Ramírez, mejor conocido como «Kike», vocalista Los Karkis, se encuentra en estado delicado de salud, bajo atención y acompañamiento de sus seres queridos.

Así lo informaron a Tu Nueva Radio Ya personas cercanas a “Kike”, el líder y primera voz de la popular agrupación mexicana de música tropical, originaria de Guerrero, México.

Ante el estado de salud del artista, amigos y miembros de la agrupación pidieron al público oraciones por su pronta recuperación, con la esperanza de volver a verlo muy pronto sobre los escenarios, que es lo que más ama hacer.

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo y cariño que han recibido en estos momentos.

Los Karkis han construido una sólida trayectoria dentro del regional mexicano, destacándose por canciones como “arremángala, arrempújala”, “La Jaiba”, “Ya no se usa peludo”, “El estropajo” y “Tipitapa, Tipitapa”, temas que han conectado con el público tanto en México como en Centroamérica.

La agrupación mantiene una relación cercana con sus seguidores en Nicaragua, país que han visitado en diversas ocasiones y donde también han compartido su música en Tu Nueva Radio Ya.