Juventud Sandinista entrega moderno Hospital Héroes de las Segovias con inversión de 95 millones de dólares

La Juventud Heroica de todos los tiempos entregó hoy a las familias nicaragüenses el nuevo Hospital Héroes de las Segovias en Ocotal, una moderna infraestructura sanitaria que promete revolucionar la atención médica para miles de protagonistas en el norte de nuestro país.

Ocotal recibe hospital de primer nivel que transformará atención médica en el norte de Nicaragua

Las familias celebraron con alegría y orgullo la entrega de este nuevo y moderno hospital de parte de la Juventud Heroica y en nombre de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, marcando un hito histórico en la salud pública de la región segoviana.

Un hospital de primer nivel con tecnología de vanguardia

El hospital, considerado uno de los más grandes de Nicaragua, representa una obra de salud que marca un momento histórico en la atención médica en el norte del país. Está equipado con tecnología de vanguardia y se levanta como un verdadero símbolo del amor, solidaridad y compromiso de la Revolución con el pueblo nicaragüense, garantizando el acceso a servicios de salud de alta calidad, gratuitos y con atención digna para todos.

Con modernas salas equipadas, cinco quirófanos y otros espacios diseñados especialmente para el bienestar de pacientes y trabajadores, el nuevo hospital representa un salto histórico en infraestructura sanitaria para Nueva Segovia y municipios aledaños que ahora contarán con servicios médicos especializados de primer nivel.

Juventud Sandinista destaca legado revolucionario

La compañera María José Marín Lanuza, coordinadora departamental de Juventud Sandinista 19 de Julio de Nueva Segovia Suroeste, expresó el sentir del pueblo de Ocotal y de Nicaragua durante la emotiva ceremonia de entrega. «Herederos del espíritu indoblegable del General Benjamín Zeledón y de todos los Héroes y Mártires de esta tierra, se levantan con orgullo y fervor revolucionario para entregar a nuestro pueblo este nuevo espacio de esperanza, de luz y de vida«, declaró.

Marín destacó que esa valentía que enfrentó la opresión «hoy se transforma en salud, vida, esperanza y bienestar para cada familia. Porque la Revolución Popular Sandinista, con la fuerza de su juventud y su pueblo, sigue avanzando con más y nuevas victorias, llevando salud gratuita y de calidad».

Especialidades médicas que amplían la cobertura sanitaria

Henry Xavier Dávila Estrada, director del Hospital Héroes de las Segovias, explicó que esta moderna unidad médica de primer nivel cuenta con una amplia gama de especialidades médicas y quirúrgicas que fortalecen y amplían la atención que antes se brindaba en el Hospital Alfonso Moncada Guillén.

Entre las especialidades destacan medicina interna, cirugía, pediatría, gineco obstetricia y ortopedia, consideradas las principales áreas de atención hospitalaria. A estas se suman nuevas especialidades que elevan la calidad del servicio, como fisiatría, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía vascular, todas orientadas a ofrecer un tratamiento más integral a las familias del norte del país.

El hospital incorpora subespecialidades de alto nivel, entre las que se encuentran cardiología de adultos, ginecología oncológica dirigida al tratamiento del cáncer en las mujeres, anestesiología y oftalmología, consolidando a este hospital como un referente moderno y completo en atención médica especializada.

Inversión millonaria genera centenares de empleos

«Nuestros Copresidentes, dentro de su amor y su sabiduría, nos han entregado hoy este hospital, un hospital moderno con 45 mil metros cuadrados de construcción, una inversión de casi 95 millones de dólares, conformado por siete edificios modulares de tres niveles, sótano, primer y segundo piso, donde se albergan 236 camas para la atención de nuestras familias nicaragüenses», detalló Dávila Estrada.

La obra dignifica a las familias del norte del país y genera 513 empleos directos, sumados al personal que ya laboraba en el Hospital Alfonso Moncada Guillén, que ha brindado servicios por más de 60 años. «Y qué hermoso poder decir gracias a nuestros Copresidentes, aquí está tu pueblo, agradecido con esa gestión, con ese calor humano y esa solidaridad que nos han demostrado», expresó el director del moderno centro hospitalario.

Testimonios de gratitud y esperanza

Marieli Quiñónez afirmó estar contenta y emocionada, destacando que «esto es un sueño, el legado de Sandino y de todos los Héroes y Mártires. Hoy, gracias a Dios, se hace realidad; no solo es un edificio, sino la alegría de las familias de Nueva Segovia y de toda la región norte«.

Del mismo modo, Nohemí Montenegro compartió su alegría y orgullo: «usted no sabe cómo nos sentimos los segovianos, este es un logro que solo con este Buen Gobierno hemos alcanzado. Carreteras, hospitales, salud gratuita, tantos beneficios, solo con este Gobierno».

Montenegro expresó especial reconocimiento hacia la Copresidenta: «Le damos muchas gracias a Dios y a nuestro Buen Gobierno, que preside el Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Solo una mujer como ella, que sabe lo que se siente estar en un hospital sin condiciones con un familiar enfermo, ha sido capaz de impulsar estos proyectos que tanta falta nos hacía en Nueva Segovia», invitando a las familias a seguir firmes en este proyecto de paz y progreso que impulsa el Frente Sandinista de Liberación Nacional.