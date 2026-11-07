Juventud Sandinista 19 de Julio rinde homenaje al jefe de la Revolución Popular Sandinista

La Juventud Heroica de Todos los Tiempos realizó un homenaje en el Monumento de los Héroes de la Patria al comandante Carlos Fonseca Amador, al cumplirse este domingo 8 el 50.° aniversario de su tránsito a la inmortalidad.

Los muchachos y muchachas integrados en todos los movimientos de la Juventud Sandinista 19 de Julio le cantaron música revolucionaria y depositaron flores en el mausoleo del comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista.

«El día de hoy la Juventud Nicaragüense, Juventud Sandinista conmemora los 50 y Más Allá de nuestro Comandante Carlos Fonseca, nuestro Comandante Eterno, con entregas de ofrendas florales aquí en el mausoleo», dijo Perla Rostrán, del Movimiento Deportivo Alexis Argüello.

La Juventud Sandinista 19 de Julio realiza a nivel nacional actividades culturales y deportivas, así como foros ambientales y educativos, para hablar del pensamiento de Carlos y del legado revolucionario que heredó con su frase «y también enseñénles a leer».

«Esa frase nos marca una guía en educación, con esa entrega de los bonos de bachilleres, con las becas Pueblo Presidente a los estudiantes universitarios y los bonos para los mimados de la Revolución que también son protagonistas de estas victorias de la paz», subrayó Rostrán.

Este sábado y mañana domingo están programadas distintas actividades, entre ellas homenajes al comandante Carlos, depósito de ofrendas florales, inauguración de monumentos y actos político-culturales.