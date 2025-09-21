Juventud Heroica entrega Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales a familias nicaragüenses

El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales está ubicado en la ciudad de León y tiene la capacidad de atender a más de 800 mil pacientes al año.

Hospital Oscar Danilo Rosales en León con alta tecnología

Cuenta con 5 edificios, atención médica en 63 especialidades, 11 quirófanos, equipos de última tecnología y sistemas digitales.

Entre las novedades, este importante hospital cuenta con el Resonador Magnético más moderno de la región centroamericana, para realizar estudios de órganos, tejidos y sistema esquelético.

Su directora, compañera Esmeralda Morales, precisó que en los próximos días inaugurarán un quirófano donde podrán realizar Cirugías de Corazón a través de cateterismo, es decir, sin necesidad de abrir esté órgano vital.

Además cuenta con una sala de Imagenología, con servicio de diagnóstico de Alta Resolución a cargo de 12 radiólogos.

“Estos estudios reducirán la lista de espera en los hospitales de referencia nacional, dado que aquí mismo podremos realizar los estudios especializados y los pacientes no tendrán que viajar a Managua”, informó la doctora Esmeralda Morales, durante un recorrido por el centro asistencial.

La directora del nuevo hospital también mostró el Gimnasio de Rehabilitación Física para niños y adultos, que incluye la Clínica del Dolor, y un amplio equipo de especialistas en fisioterapia.

También tiene un área especializada de Transfusión de Sangre, Hemodiálisis y Diálisis, para atender con calidad y calidez a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.

El sistema de atención es a través de Expedientes Electrónicos, como parte de la transformación digital que fortalecen los servicios públicos del país.

La compañera Yaosca Urbina, Coordinadora Departamental de la Juventud Sandinista, en León, destacó que el nuevo Hospital Oscar Danilo Rosales, es “un espacio de vida, de esperanza y de derechos para las familias nicaragüenses”

“Con el liderazgo del Comandante Daniel y de la Compañera Rosario, hoy la juventud heroica de todos los tiempos entrega al pueblo este hospital, demostrando que seguimos siendo la fuerza volcánica, el sol que no declina, el espíritu de la patria viva”, manifestó Yaosca Urbina.

“Este hospital representa todos los avances de nuestro pueblo; es el fruto de la lucha heroica de todas y todos, es la respuesta histórica de la Revolución”, manifestó Yaosca Urbina.

En Nicaragua, el Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello es un Héroe Nacional, quien el 15 de julio de 1967, con apenas 26 años de edad, se internó en las montañas de Matagalpa con valientes combatientes sandinistas para enfrentar a la Guardia Somocista.

El 27 de agosto de 1967 ofrendó su vida en la Gesta Heroica de Pancasán para que Nicaragua goce de la Paz, Progreso y Porvenir que hoy es una realidad con el Gobierno Sandinista.

La entrega del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello también se realizó en homenaje al 69 aniversario del paso a la inmortalidad del Poeta y Héroe Nacional Rigoberto López Pérez.

El 21 de septiembre de 1956, en León, ajustició con sus propias manos al tirano Anastasio Somoza García, marcando el principio del fin de la dictadura somocista en Nicaragua.

