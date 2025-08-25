Juventud Heroica entrega a las familias Paso a Desnivel Comandante Julio Buitrago, carretera norte

La tarde de este lunes, en un ambiente de mucha alegría y al ritmo de bandas rítmicas, la Juventud Sandinista 19 de Julio entregó a las familias, el Paso a Desnivel Comandante Julio Buitrago Urroz, que forma parte del monumental proyecto de la Pista Héroes y Mártires de la Insurrección.

Hanny Montenegro, coordinadora departamental de la Juventud Sandinista, Managua, dijo “este día entregamos el paso a desnivel a las familias nicaragüenses, que hoy tienen derecho restituido en cada camino, en cada calle, en cada hospital, en cada escuela y en cada obra que el Frente Sandinista ha hecho realidad.

Agregó “Hoy, la juventud de todos los tiempos, la juventud heroica, la juventud que combate, nos encontramos desde este punto, desde este paso a desnivel, entregándoselo a las familias nicaragüenses”.

“En esta obra está plasmado el sueño de nuestros Héroes y Mártires, de esos héroes que murieron cien por ciento seguros de que la Nicaragua que estamos construyendo, iba ser el sueño cumplido de cada uno de ellos, y la restitución de estos jóvenes que hoy estamos entregando a las familias en nombre de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo”, destacó Montenegro.

El Paso a Desnivel Julio Buitrago Urroz, es una obra monumental que cuenta con todos los elementos necesarios para su funcionamiento seguro y moderno: con señalización horizontal y vertical, semáforos para vehículos, peatones, ciclovía y bicicletas.

Además, cuenta con un sistema de electrificación y áreas de ornato con grama natural. Su diseño incluye dos estructuras elevadas que permitirán mejorar notablemente la circulación vehicular en este sector de alto tránsito.

En esa transitada zona circulaban alrededor de 58 mil vehículos por día, y ahora con la nuestra infraestructura se prevé aumente el tráfico vehicular a unos 70 mil vehículos, lo que reafirma su importancia estratégica para el desarrollo vial de Managua.

En la actividad participaron estudiantes de los centros 14 de septiembre, Instituto Nacional Maestro Gabriel, Instituto Miguel Ramírez Goyena, Instituto de Ticuantepe, Escuela Pedro Joaquín Chamorro, Núcleo Educativo Los Cedros y Núcleo Educativo Ernesto Che Guevara de Villa El Carmen y Colegio Rubén Darío de Tipitapa.