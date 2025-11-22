Julión Álvarez llena el Estadio Soberanía y confirma su titulo como «Rey de la taquilla»

El Estadio Nacional Soberanía vibró anoche y parte de esta madrugada con el esperado concierto de Julión Álvarez, quien una vez más confirmó por qué es considerado el rey de la taquilla.

Más de 20 mil personas llenaron el recinto, muchas de ellas viajando desde tempranas horas desde los departamentos de Carazo, Granada, Río San Juan, Managua, Matagalpa, Estelí, Boaco, Jinotega e incluso desde San José, Desamparados y Liberia, en Costa Rica.

Los atuendos también tuvieron su protagonismo: la temática que predominó la noche estuvo marcada por el color negro, lentejuelas, brillos, botas hasta la rodilla, sombreros vaqueros, faldas y vestidos de cuero ajustado que dieron un toque glam a la energía regional mexicana de la velada.

Julión subió al escenario a las 10 de la noche, abriendo con el tema “Vengo a Informarte” y continuando con un repertorio de éxitos como “Y Tú Qué Dijiste”, “Rey sin Reina”, “Regalo de Dios”, “María”, “Very Good”, “Te Hubieras Ido Antes”, “Mi Decisión”, “Vidas”, entre otros.

Durante tres horas, el cantante mezcló su característico estilo de música regional mexicana con toques de rodeo, logrando que el público cantara y bailara sus canciones, demostrando su carisma y cercanía con sus fans.

En medio del show, Julión mantuvo su espontaneidad y conexión con el público.

Uno de los asistentes le regaló una Antonia, la famosa cerveza artesanal nicaragüense, a lo que él respondió asegurando que estaba “riquísima”.

Más tarde, otros fans ubicados en las mesas AMEX le entregaron un ramo de rosas, gesto que él recibió con una sonrisa.

El artista también compartió tragos de ron e incluso brindó con los integrantes de su banda, combinándolo con cerveza, provocando euforia en el público.

Otro de los momentos más celebrados fue cuando puso a todos a bailar con su versión en banda de “Sopa de Caracol”, y más tarde interpretó el cover “Si Te Vuelves a Enamorar”, ambos coreados a todo pulmón por los miles de asistentes e interrogaciones de Los Tigres del Norte y Bronco.

Con un concierto lleno de energía, cercanía y una producción impecable, Julión Álvarez dejó claro que su música y su presencia siguen más vigentes que nunca en el corazón de los nicaragüenses.