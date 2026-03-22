Joven muere 7 días después de accidentarse en su motocicleta en Tola, Rivas

Una semana después se rindió a la muerte, el ciudadano John Cristopher Márquez Zúniga de 27 años, debido a las graves lesiones que sufrió en su humanidad al accidentarse en motocicleta, el pasado 14 de marzo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que John Márquez, se desplazaba en su cabra mecánica por la entrada del Civite en la carretera al municipio de Tola, Rivas.

En un intento por salvarle la vida, John Márquez fue trasladado por miembros de socorro al hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas, donde a pesar de los cuidados médicos, falleció.

El infortunado vivía junto a su esposa en la comunidad Palos Negros del municipio de Rivas, donde sus restos serán velados y posteriormente, le darán el último adiós.