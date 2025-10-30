Joven madre nicaragüense muere en accidente de tránsito en Estados Unidos

La compatriota Sulmy Flores Ruiz, de 22 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, la tarde del martes 28 de octubre.

Sulmy Flores Ruiz, de 22 años

Según familiares, el percance vial ocurrió cuando Sulmy regresaba, acompañada por una colega de trabajo, al lugar donde habitaba después de haber concluido su jornada laboral.

Ambas viajaban en un vehículo que colisionó con otro automóvil, resultando en la muerte inmediata de Sulmy, mientras su acompañante resultó lesionada y fue llevada a un centro asistencial.

Sulmy Flores era originaria de la comunidad Banacito, de Wiwilí, Nueva Segovia. Se había ido hace dos años a Estados Unidos y dejó en la orfandad a una niña de 7 años.

La noticia ha causado profunda consternación entre familiares y amigos, mientras su familia no cuenta con los recursos necesarios para la repatriación del cuerpo.

Ante esa situación están solicitando el apoyo de personas de buen corazón para traer el cuerpo a Nicaragua para darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden comunicarse al número +1 (704) 605-8874.

