Joven de Siuna es asesinado con cuchillo por un hondureño en Georgia, Estados Unidos

Víctima de varias puñaladas en el pecho murió ayer domingo el nicaragüense Emerson Jarquín, al ser atacado por el hondureño Javi Aniel Silva Maldonado dentro de un apartamento en Georgia, Estados Unidos.

Según las primeras pesquisas de la policía gringa, el hondureño llegó al apartamento donde estaba el nicaragüense Emerson, se metió a la cocina, agarró un cuchillo y después se fue a la sala y se lo clavó varias veces al compatriota en el pecho.

El nica Emerson Jarquín falleció en sala de operaciones del Hospital Wellstar Kennestone, en Georgia, y su agresor fue detenido horas después por la policía del condado de Cobb.

Tu Nueva Radio Ya conoció que supuestamente Emerson Jarquín era oriundo de la comunidad Piedras Bolas, jurisdicción del municipio de Siuna, en el Caribe de Nicaragua.

El motivo del criminal ataque está siendo investigado por la policía estadounidense.