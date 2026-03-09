Jinotega: Motociclista pierde la vida al estrellarse contra autobús en curva

Víctima de trauma craneal severo murió la tarde del domingo el joven José Adonys Pérez, de 22 años, al colisionar en motocicleta contra un bus en una curva cercana al empalme Las Cruces en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.

José Adonys Pérez, de 22 años

Cazadores de noticias informaron que José Adonys manejaba a exceso de velocidad y al llegar a la curca perdió el control e invadió el carril por donde se desplazaba un bus de transporte público, que cubre la ruta Pantasma-Jinotega.

José Adonys llevaba de pasajero a Mario Orozco Centeno, de 19 años, quien resultó con diversos tipos de lesiones y se encuentra con pronóstico reservado en el hospital de Victoria Motta, en la ciudad de Jinotega.

Tu Nueva Radio Ya conoció que José Adonys Pérez era originario del barrio La Joba, en el municipio jinotegano de Wiwilí, en donde serán sus honras fúnebres.

