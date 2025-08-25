Hospital Héroes de Las Segovias será entregado esta semana en honor a Pancasán Heroico

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, anunció que esta semana se realizará el acto de inauguración del Hospital Héroes de las Segovias celebrando Pancasán Heroico.
“Cada uno de estos momentos trascendentes de nuestra historia, de nuestras batallas victoriosas, se celebra con obras que son amores, obras que son derechos inalienables de nuestro pueblo».
«El heroísmo premiándose con obras que sirven a la vida mejor que merecemos las familias nicaragüenses. Héroes de Las Segovias entregándose esta semana», reiteró la compañera Rosario Murillo.
El Hospital “Héroes de Las Segovias”, está ubicado en la Ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, consta de 7 edificios en un área de construcción de 25 mil metros cuadrados, con capacidad de 236 camas.
Contará con servicios de medicina física, rehabilitación con hidroterapia, cirugía máxilo facial, oncología y quimioterapia, unidad de nefrología con diálisis y hemodiálisis, clínica del dolor, servicios endoscópicos, consulta externa, emergencia, hospitalización, unidad obstétrica, neonatología y farmacia.
Además dispondrá de 5 quirófanos y equipamiento de última tecnología, tales como Tomógrafo, Rayos X móvil, Mamógrafo, Arco en C, Torres de Gastroscopía, Laparoscopía, Endoscopía, Artroscopía, Torre de Nasofaringoscopía y Sistema Interno de Correo Neumático.