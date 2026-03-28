Hallan tres cuerpos maniatados y con bolsas en la cabeza en Costa Rica

Amarrados con bolsas en la cabeza y múltiples heridas de bala. Así fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un guindo dentro de una finca, este sábado en San Mateo de Alajuela, en Costa Rica.

Los cadáveres fueron encontrados por Bacilio Machado, cuidador de la finca, quien detalló a las autoridades que a eso de las 1:00 a.m. escuchó un estruendo, pero fue hasta las 5:00 a.m. que encontró a las víctimas.

Hasta ese lugar fue llevado una camioneta Toyota Hilux color negro, con las víctimas en la cajuela. Lanzaron el carro por un guindo, con los hombres maniatados con gasas plásticas y bolsas negras en la cabeza.

Dos de los cuerpos estaban fuera del carro, mientras el tercero fue ubicado dentro del automotor. Todos tenían heridas de arma de fuego. En el sitio fue ubicada también una cobija ensangrentada y una cuerda. El caso es investigado por las autoridades.