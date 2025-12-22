Gobierno de Nicaragua reitera su condena al terrorismo, crimen organizado y narcotráfico

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, fiel a los principios que sustentan nuestro modelo, en defensa de la vida y el bienestar de nuestro pueblo, reitera su firme condena a toda forma de Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico, entre ellas el denominado “Clan del Golfo”, cuyas acciones criminales atentan en contra de la Paz, la estabilidad y la seguridad de nuestros pueblos.

El Gobierno de Nicaragua continuará trabajando y cooperando en la prevención, combate y erradicación de estos flagelos, en estricto apego al Derecho Internacional, el respeto a la Soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ratifica su compromiso inquebrantable con la defensa de la Vida, la Paz y la Dignidad de nuestro Pueblo y de los Pueblos del Mundo.

Managua, 22 de Diciembre 2025

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua