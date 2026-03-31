Gobierno de Nicaragua se reúne con delegación de Empresa Minera Equinox Gold

Las autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, sostuvieron una reunión con una delegación de alto nivel de la empresa minera canadiense Equinox Gold, la tarde de este lunes.

Encuentro clave con líderes de Equinox Gold

El compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, presidió el encuentro.

La importante delegación de la empresa minera la integran: el señor David Chester Schummer, director Ejecutivo de Operaciones de Equinox Gold Canadá; Jesús Rivera García, vicepresidente Senior de Equinox Gold Nicaragua; y el señor Omar Vega Sevilla, vicepresidente y Gerente de País Equinox Gold.

En la reunión también participó la doctora Wendy Morales, Procuradora General de Justicia y el compañero Salvador Mansell, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Ministro de Energía y Minas.

Durante la reunión se revisó el estatus de las operaciones de la empresa Equinox en sus concesiones mineras en León, Chinandega, Chontales y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y los planes de ampliación de sus operaciones y nuevas inversiones en Nicaragua.

