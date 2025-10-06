Gobierno de Nicaragua anuncia relanzamiento del Hospital Vélez Paiz con nuevos servicios especializados

Cumpliendo las orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en el mes de diciembre se llevará a cabo el relanzamiento del Hospital Occidental de Managua “Doctor Fernando Vélez Páiz”.

Esta nueva etapa del Hospital «Vélez Paiz» está diseñada para ofrecer una mayor y mejor capacidad de atención a la población, incorporando una gama de nuevos servicios especializados con tecnología de punta.

El hospital contará con equipos y áreas de alta resolución y especialidad, incluyendo un moderno resonador magnético de alta resolución; y un equipo de litotripsia para la extracción de cálculos renales mediante técnica mínimamente invasiva.

También tendrá un moderno equipo de Tomografía de alta resolución y un electroencefalograma de 22 canales.

Una de las adiciones más significativas en el hospital es la apertura del servicio de Cardiología Intervencionista, el cual contará con equipo de Angiografía para realizar procedimientos como Cateterismo cardíaco e Implantes de marcapasos.

Además, los quirófanos inteligentes del hospital estarán equipados con una máquina de circulación extracorpórea, lo que permitirá realizar cirugías de alta complejidad, incluyendo trasplantes renales y cirugías de corazón abierto.

