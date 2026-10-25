Camión se estrella y deja 3 muertos y varios heridos en Estelí

Como José de la Cruz Alemán Castillo, Francisco Antonio Avellán Delgadillo y un hombre conocido como Ezequiel, fueron identificadas preliminarmente las tres personas que murieron la tarde de hoy domingo, cuando el camión en que viajaban, se estrelló contra un árbol, en la comunidad Las Cañas, en La Trinidad, Estelí.

En el hecho resultaron 12 personas lesionadas, entre ellas cuatro de gravedad: Jonathan Cruz Romero, de 32 años, con lesiones en la cabeza; y la embarazada Mercedes Alemán, con un trauma craneal.

Otros lesionados graves son: Neydely Cristina Silva Vásquez, de 31, con una herida abierta en el brazo izquierdo, fracturas en el cráneo y lesiones en el abdomen y Oscar Danilo Gutiérrez García, de 34 años, con fracturas en el cráneo.

En el hecho también resultaron lesionados Rafael Antonio Flores López, de 43 años; Álvaro Inocente Alemán Meléndez, de 42, con una fractura en el tobillo derecho; y Oscar Antonio Muñoz García, de 31, con golpes en la cabeza.

Pedro Antonio chamorro Pérez, de 26 años, con golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo; y Yubelka Lazo Ruiz, de 25, con una herida abierta en el brazo derecho.

Esneyder José Jirón Obando, de 20 años, con golpes en todo el cuerpo; el niño Geovany Alemán Arana, de 13 años; y Ashly Mejía Alemán con lesiones en la cabeza.

Todos los lesionados son originarios de Managua y fueron trasladados al hospital Pedro Altamirano, del municipio de La Trinidad, Estelí.

Tu Nueva Radio YA conoció que los ocupantes del camión partieron la mañana de hoy domingo del barrio Camilo Ortega, de Managua, hacia el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí.

En el camión trasladaban varios recipientes pare helar cervezas y otras bebidas que venderían durante el desfile hípico en Pueblo Nuevo, Estelí, sin imaginarse que no llegarían a su destino.

Extraoficialmente se conoció que el conductor del camión perdió el control por una supuesta falle en los frenos, lo que provocó que saliera de la vía, se estrellara contra el árbol y se volcara.

Al hecho sobrevivió nuestra oyente Yuraima Muñoz, quien fue invitada a ir a gira de trabajo, sin embargo, una corazonada la hizo no ir.

“Fui a vender al concierto del artista Beéle y algo en su interior la hizo rechazar la oferta” dijo Yuraima Muñoz, fiel oyente de La Nueva Radio YA.

Agentes de tránsito investigan las causas que provocaron la tragedia vial.