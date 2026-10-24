Cuando volvían de vela, hermanos fallecieron al accidentarse en moto en carretera Boaco – Muy Muy

Gabriel Steven Torrez Sequeira, de 22 años, y su hermana Alba Rosa Torrez Sequeira, de 33, fallecieron debido a las graves fracturas que sufrieron al impactar contra un camión en la moto en que viajaban.

La tragedia ocurrió en la comarca El Coyolar, kilómetro 132 y medio de la carretera hacia Muy Muy, por donde los hermanos se trasladaban de regreso hacia su casa en Tierra Azul, Boaco, tras asistir a la vela de un pariente.

Los informes indican que Gabriel Torrez conducía de forma temeraria la motocicleta llevando de acompañante a Alba Rosa Torrez, de 33 años, y a Bryan José Torrez Dormus, de 19.

Se afirmó que, al ver el camión estacionado, Gabriel intentó maniobrar, pero debido al exceso de pasajeros no pudo lograrlo, impactando en la parte trasera del pesado vehículo.

Mientras que Gabriel Torres falleció en el sitio, Alba Rosa Torrez murió poco después y Bryan Torrez fue llevado al Centro de Salud de Muy Muy, siendo trasladado luego al hospital de Matagalpa en condición crítica.