En el Día de la Reconciliación y la Paz 1,200 personas reciben beneficios de Convivencia Familiar

En el marco del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, un total de 1,200 personas recibieron este lunes, el beneficio legal de convivencia familiar, otorgado por el Gobierno de Nicaragua en los distintos centros penitenciarios del país.

Reconciliación y Paz: Nicaragua Refuerza Lazos Familiares

Este beneficio forma parte de las acciones orientadas a la restauración social; la unidad familiar y la cultura de paz.

Durante el acto central realizado en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, de Tipitapa, la ministra del Interior, compañera Amelia Coronel Kinloch, destacó que esta iniciativa es orientada por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

Detalló que ellos instruyeron la realización de este beneficio legal en honor a la vida y legado del Cardenal Miguel Obando y Bravo, figura clave en los procesos de reconciliación y paz en Nicaragua.

Coronel subrayó que este beneficio permite el reencuentro con los seres queridos, y representa una oportunidad para reconstruir la vida con responsabilidad; respeto y amor.

Resaltó que la reconciliación inicia desde el corazón; reconociendo errores y transformándolos en impulso para un futuro digno.

Asimismo, reiteró el acompañamiento a las personas que continúan sus estudios en los distintos niveles educativos como parte del proceso de reinserción social.

Las personas beneficiadas expresaron su agradecimiento por esta nueva oportunidad.

Maydeling Flores, una de las beneficiadas, manifestó su alegría por volver al seno familiar y destacó que, durante su proceso, participó en diferentes actividades formativas, enfocándose en el área de estilismo, lo que le permitirá salir adelante junto a sus hijos.

Por su parte, Eveling López señaló que, aun en condición de privación de libertad, recibió educación y herramientas para su desarrollo personal.

Afirmó que regresar a casa le trae gran alegría y el compromiso de aprovechar el tiempo para convertirse en una mejor ciudadana.

Con este acto se destacó el compromiso con la reconciliación verdadera, la justicia con misericordia y la protección de los lazos familiares; promoviendo la paz como camino para la transformación y el bienestar de las familias nicaragüenses.

