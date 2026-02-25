Fiscalía de Costa Rica abre investigación sobre presuntos nexos con red de Jeffrey Epstein

El Fiscal General de la República de Costa Rica, Carlo Díaz, ordenó oficialmente la apertura de una investigación para rastrear la posible operación de la red de explotación del pederasta Jeffrey Epstein en territorio costarricense.

Costa Rica investiga vínculos de Epstein y Maxwell en red criminal

La decisión surge tras analizar documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde el nombre de Costa Rica aparece mencionado en 324 ocasiones.

El expediente judicial 26-000155-0994-PE ha sido asignado a la Fiscalía Adjunta de Género. Aunque de momento no existen personas acusadas formalmente, las autoridades buscan determinar si existieron colaboradores locales que facilitaran las actividades ilícitas de la organización criminal.

Turismo sexual y la fachada de «Taboo Vacations»

Las indagaciones, respaldadas por informes del FBI, apuntan a que entre los años 2012 y 2015 se utilizó una supuesta agencia de viajes denominada «Costa Rica Taboo Vacations» como fachada.

El objetivo real de esta operación era la captación de menores de edad, específicamente niñas de entre 14 y 16 años, para fines de explotación sexual.

El rol de Ghislaine Maxwell en el país

Los archivos también revelan movimientos estratégicos de Ghislaine Maxwell, socia y amante del pedófilo Jeffrey Epstein, quien visitó el país en 2010.

Según los registros Ghislaine Maxwell estuvo en Costa Rica los días 2, 3 de marzo y 14 de abril de 2010.

Su visita se justificó bajo el interés de asistir a mejoras en un parque nacional y conocer a la entonces presidenta electa, Laura Chinchilla. Coincidentemente, en ese periodo se anunció la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco.

La recopilación de pruebas incluye correos electrónicos, registros de vuelos y testimonios desclasificados que sugieren que Maxwell era la encargada de reclutar menores en diversas partes del mundo, situando a Costa Rica en el mapa de operaciones de esta red internacional.

