El 65% del Presupuesto de Nicaragua en 2026 se destinará a la Lucha Contra la Pobreza

El ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Óscar Danilo Mojica, informó que el Presupuesto General de la República 2026 proyecta ingresos totales por 195 mil 500 millones de córdobas, de los cuales el 65% será destinado a la lucha contra la pobreza, que es prioridad del Gobierno Sandinista.

Presupuesto General de la República 2026

Durante la entrega del Proyecto de Presupuesto General de la República a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el compañero Mojica precisó que 109 mil millones de córdobas, equivalentes al 65% del gasto total, serán dirigidos a programas y proyectos que combaten la pobreza y promueven el desarrollo humano.

El ministro destacó que el monto asignado a la lucha contra la pobreza es 10.2 veces superior al del año 2025, lo que refleja el firme compromiso de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, con el bienestar y la prosperidad de las familias nicaragüenses.

El Presupuesto 2026 fue elaborado en correspondencia con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, garantizando el manejo responsable de las finanzas públicas y priorizando el gasto social, la inversión pública, la protección y la seguridad ciudadana.

El ministro Mojica explicó que, de los ingresos totales proyectados de 195 mil millones de córdobas, el 87% proviene de ingresos internos.

Estos recursos permitirán cubrir el funcionamiento del Estado, continuar financiando proyectos sociales y productivos, y cumplir con las obligaciones financieras nacionales e internacionales.

“En estos tres grandes rubros del gasto, funcionamiento del Estado, inversión social y pago de obligaciones, vamos a tener egresos por el orden de 186 mil millones de córdobas, y los restantes 9 mil 500 millones los destinaremos a seguir fortaleciendo las finanzas públicas”, puntualizó el ministro de Hacienda y Crédito Público.

El Presupuesto también contempla 53 mil millones de córdobas para el Programa de Inversión Pública, lo que representa un incremento del 3% con respecto al 2025, con el propósito de continuar desarrollando infraestructura vial, puertos, aeropuertos, hospitales, transporte y otras obras de impacto nacional.

Finalmente, Mojica subrayó que el Presupuesto General 2026 busca mantener el superávit fiscal por quinto año consecutivo, evidenciando el manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Por su parte, el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, informó que, en cumplimiento con la Constitución Política de la República, el próximo martes 21 de octubre, el ministro de Hacienda y Crédito Público expondrá esta importante iniciativa ante el Plenario de la Asamblea Nacional.