Copresidentes de Nicaragua expresan condolencias por incendios en Hong Kong, China

Los Copresidentes de Nicaragua Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de condolencias y solidaridad al Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China, Su Excelencia Hermano Xi Jinping, tras los incendios ocurridos recientemente en Hong Kong.

su comunicación oficial, los Copresidentes lamentaron profundamente la pérdida de valiosas vidas humanas y transmitieron su acompañamiento al pueblo y Gobierno de China en estos momentos de dolor. Asimismo, expresaron su confianza en la fortaleza y unidad del país asiático para enfrentar esta tragedia.

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El Gobierno de Nicaragua reiteró su solidaridad y cariño al pueblo chino, resaltando los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

A continuación, comunicado íntegro: