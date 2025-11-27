Sube a 94 cifra de muertos tras incendio en torres de apartamentos en Hong Kong

La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de apartamentos residenciales en Hong Kong aumentó a 94 el jueves, el segundo día en que los bomberos combaten las llamas. Se trata de uno de los incendios más mortales en la historia moderna de la ciudad.

Los rescatistas usan linternas para revisar de apartamento en apartamento en las torres carbonizadas, al tiempo que un humo espeso seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de torres de gran altura en que residen miles de personas en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental.

Las autoridades dijeron que los bomberos aún trabajan en unos cuantos apartamentos y tratan de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurar que no haya más víctimas.

«Nuestra operación de extinción de incendios está casi completa», dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos. Los bomberos trabajaban arduamente «para evitar que los escombros y las brasas se reaviven. Lo que sigue es la operación de búsqueda y rescate», agregó.

Se ignora cuántas personas seguían desaparecidas o atrapadas. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo el jueves por la mañana que aún no se ha tenido contacto con 279 personas. Durante una conferencia de prensa el jueves, las autoridades no ofrecieron actualizaciones sobre desaparecidos ni cuántas personas seguían dentro de los edificios arrasados por las llamas.