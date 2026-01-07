Continúa juicio contra mujer que mató a hombre con cuchillo para pelar papas, en la capital

Con la declaración de varios testigos, en el Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio, a cargo de la doctora Irma Oralia Laguna Cruz, continuó este miércoles el juicio oral y público en contra de María Esther López Pérez, de 39 años, quien fue acusada del homicidio de Dimas Chavarría Morales, de 55 años.

María Esther López Pérez asesinó a Dimas Chavarría Morales

Para la audiencia de hoy fueron citados peritos policiales y Medicina Legal para brindar los pormenores de las diligencias o estudios realizados tras la cobertura del hecho ocurrido en el barrio Hilario Sánchez, kilómetro 9 de la carretera sur, en Managua, el 18 de julio de 2025.

De acuerdo con el libelo acusatorio, Dimas Chavarría era amigo de tragos de María Esther, vivía en su casa, y murió desangrado luego de recibir varias estocadas con un cuchillo para pelar papas de parte de ella, en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas.

Dimas era un hombre corpulento, con una estatura de un metro con 80 centímetros y ella mide un metro con 50 centímetros. María Esther declaró tras su detención, que se vio obligada a defenderse con el pequeño cuchillo tras lograr llegar corriendo a la cocina, después de que él intentó violarla.

Al momento del hecho, en el sitio estaba un hermano de María Esther, quien dijo no haberse dado cuenta cómo ocurrió todo, ya que se encontraba dormido al fondo de la vivienda, y fue hasta que ella lo llamó cuando se percató que Dimas se encontraba herido.

Otros vecinos que han servido de testigos indicaron que vieron a Dimas pidiendo auxilio desde la puerta de la casa de Esther y tras socorrerlo y hacerle un torniquete en un brazo lo llevaron en una camioneta a un centro asistencial, donde falleció posteriormente por un shock hipovolémico.

Tras escuchar las declaraciones de los testigos y conocer las pruebas aportadas por las partes, la doctora Irma Laguna deberá de tomar una decisión próximamente, para declarar culpable o no culpable a la acusada por el lamentable hecho de sangre.

