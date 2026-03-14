Capturan en frontera sur a sujeto señalado de matar a su pareja en Chinandega

La mañana de este sábado fue capturado el supuesto femicida Cruz López Ponce, en el sector conocido como La Trocha, jurisdicción de El Castillo, Río San Juan, zona fronteriza con Costa Rica, informó nuestro colaborador en la zona José Duarte.

El sujeto Cruz López fue señalado de asesinar a cuchilladas a Meyling María Aguilar Mendoza, de 38 años, tras salir con ella de su casa ubicada en la comunidad San José del Obraje, en una zona rural del municipio de Chinandega.

La mujer fue reportada como desaparecida desde el lunes 9 de marzo y su cuerpo con signos de violencia fue encontrado flotando sin vida el jueves 12 de marzo en aguas del Estero Real en el sector de Puerto Morazán, por personas que circulaban por la zona.

La señora Martha Lorena Mendoza, madre de la víctima, había expresado su angustia y la de sus familiares desde el mismo lunes, luego de que Cruz López regresó sólo a su casa y aseguró que Meyling había tomado un bus hacia Chinandega, lo que les pareció extraño.

Una hija adolescente de Meyling no quedó conforme con la explicación de su padre, porque su madre nunca duerme fuera de la casa y la preocupación familiar aumentó cuando Cruz López huyó de la casa al amanecer del martes, un día después de la desaparición.

Meyling Aguilar y Cruz López procrearon cinco hijos, tres de ellos menores de edad. Hace cuatro años él se fue a Estados Unidos y retornó de forma repentina hace dos meses cuando nadie lo esperaba.

Otra de sus hijas aseguró que su padre regresó a la casa con aparente normalidad, y recordó que hace años hubo conflictos entre ambos, que mientras él estaba en Estados Unidos, a veces se peleaban a través de llamadas y él le decía que la iba a matar”.

Tras su captura, Cruz López Ponce será trasladado hacia Chinandega para que responda ante la justicia por el delito cometido.