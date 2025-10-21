La surfista nicaragüense Candelaria Resano, ganó medalla de Oro en la categoría Shortboard femenino superando en la final a la costarricense Rachel Agüero, la mañana de este martes.

Resano culminó su prueba con 10.44 puntos, mientras la tica finalizó con 10.14, en la tercera ronda de la fase regular, Candelaria ya había perdido ante la misma rival.

En otros deportes los equipos femenino y masculino de Nicaragua lograron una destacada actuación al conquistar la medalla de bronce en la prueba de relevos 4×400

En la rama femenina, el equipo estuvo conformado por María Alejandra Alvarado, María Alejandra Carmona, Esmeralda Ríos e Ingrid Narváez.

Por su parte, el equipo masculino integrado por Fred Ponce, Milton Matus, Douglas Calero y Glen Mccoy.´

Esmeralda Ríos también ganó medalla de bronce en los 3 mil metros con obstáculos, para seguir sumando medallas en el atletismo.