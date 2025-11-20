Capturan a nicaragüense sospechoso de degollar a matrimonio en Alajuelita, Costa Rica

Un pinolero de apellido Mairena, de 28 años, fue detenido por las autoridades de Costa Rica en Sarapiquí, como principal sospechoso de haber degollado a un matrimonio en Alajuelita, San José.

Matrimonio asesinado en Costa Rica

La Policía costarricense informó que el nicaragüense será sometido a pruebas de ADN y exámenes corporales para determinar si tiene rastros que lo vinculen con el crimen.

El señor José Antonio “Toño” Badilla, de 80 años, y su esposa Maureen Molina Rodríguez, de 65, fueron hallados sin vida en la finca Las Lajas, comunidad Santa Martha, donde atendían una pequeña comidería.

Según lugareños, Mairena trabajaba como peón para la pareja, quienes incluso lo habían ayudado cuando llegó buscando empleo y alojamiento.

La noche del sábado, la pareja le había celebrado el cumpleaños a un amigo, y después, el nica fue grabado por una cámara de seguridad cuando portaba un cuchillo en sus manos, horas antes de que la pareja fuera encontrada asesinada.