Arrestan en Costa Rica a nica que mató a rivense al prenderle fuego con gasolina

La Policía de Migración de Costa Rica capturó al nicaragüense Juan Carlos Aguilar Obando, de 46 años, quien huyó del país, luego de rociar con gasolina y prenderle fuego a Alex Manuel Uriarte García, de 46 años, en la ciudad de Rivas, el domingo 12 de abril de este año.

Juan Carlos Aguilar Obando fue arrestado en Costa Rica

Aunque inicialmente Aguilar Obando fue detenido en Upala por su condición migratoria irregular, durante el proceso de verificación se descubrió que estaba siendo buscado en Nicaragua por el asesinato de Alex Uriarte, a quien le prendió fuego mientras estaba dormido.

La víctima Alex Manuel Uriarte García

Tras sufrir las graves quemaduras, Alex Manuel Uriarte fue llevado al Hospital Gaspar García Laviana, de la ciudad de Rivas, y luego trasladado al hospital Doctor Fernando Vélez Páiz donde falleció el jueves 23 de abril, a pesar de los cuidados médicos que recibió.

Tras conocer la noticia del deceso, los familiares de Alex Manuel Uriarte pidieron a las autoridades la captura del autor del hecho para que enfrente la justicia, por lo que se espera que Migración de Costa Rica entregue a Juan Carlos Obando a la Policía nicaragüense en las próximas horas.

