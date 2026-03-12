Alcaldía empieza remoción de rotondas El Periodista y Rubén Darío, en Managua

La Alcaldía de Managua inició los trabajos de remoción de las rotondas El Periodista y Rubén Darío, como parte del proyecto de ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección.

Las labores forman parte de las obras de modernización y mejoramiento de la infraestructura vial en la capital, con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y mejorar la conectividad en uno de los puntos más transitados de Managua.

La comuna capitalina destacó que los monumentos del sector serán resguardados y reubicados posteriormente.

Ante el inicio de estos trabajos, se recomienda a conductores y peatones transitar con precaución por la zona, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.

Las autoridades reiteran la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan las obras, que buscan mejorar la movilidad en este importante sector vial de la ciudad.