Managua: señor de 86 años es encontrado sin vida y cubierto de helepates

El señor Telémaco Torres, de 86 años, fue encontrado muerto la tarde de ayer sobre la cama del cuarto que alquilaba, con severos signos de desnutrición y cubierto por helepates, en el barrio Rigoberto López Pérez, en Managua.

Consternación en el barrio Rigoberto López Pérez por muerte de anciano

La muerte de don Telémaco causó profunda consternación entre los habitantes del sector, quienes destacaron la soledad en que vivió sus últimos momentos en la habitación localizada del antiguo Cine Salinas dos cuadras abajo y media al lago.

Fueron los vecinos quienes, alertados por la falta de movimiento en el cuarto, decidieron ingresar y se toparon con la terrible escena.

Según testimonios de los pobladores del sector, el adulto mayor vivía en una situación de descuido y abandono, señalando que sus familiares rara vez lo visitaban.

«Estaba botado ahí, no lo venían a bañar ni nada«, manifestó un habitante de la zona, quien agregó que una hija de la víctima supuestamente cobraba su pensión sin brindarle la atención necesaria.

Por su parte, una de las hijas de don Telémaco se presentó al sitio y rechazó los señalamientos de abandono, asegurando que ella y su hermana le proveían alimento y habían fumigado el cuarto recientemente.

Pese a admitir que su padre no fue una figura ejemplar en su juventud, afirmó que padecía afecciones crónicas en los riñones y pulmones.

Al lugar se presentaron peritos de la Policía Nacional y médicos forenses para determinar las causas exactas del deceso, en un caso que deja una dolorosa reflexión sobre la desprotección y el aislamiento que enfrentan muchos adultos mayores en sus últimos días.