4 personas pierden la vida al volcarse camioneta en La Concordia, Jinotega

De forma inmediata murieron el señor Michael Martin Rodríguez Centeno, de 32 años, Darwin Misael Rivera Alonso, de 32, Samuel Zavala, de 65 años, y Víctor Ramón Flores Herrera, cuando la camioneta en que viajaban se volcó.

Trágico accidente en La Concordia deja cuatro fallecidos

El accidente sucedió de la escuela San Francisco de Asís un kilómetro y medio al Oeste en la comunidad Las Quebradas, de La Concordia, Jinotega, a las 8:20 minutos de la mañana de este miércoles.

La camioneta marca Toyota Hilux con placas ES 36-390, era conducida por Bismarck Mairena Herrera, de 46 años, quien perdió el control del vehículo por causas desconocidas y luego de impactar contra un poste, se volcó.

Al momento del accidente, en el vehículo viajaban cinco personas de La Concordia hacia la comunidad La Laguna.

De los fallecidos, Darwin Rivera Alonso, era originario de Matagalpa; en tanto Michael Martín Rodríguez, Samuel Zavala y Víctor Ramón Flores, vivían en La Concordia.

Además de los fallecidos, el vuelco dejó lesionado de gravedad al conductor Bismarck Mairena quien fue trasladado al centro de salud de la zona para ser atendido.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se encuentran investigando las causas exactas del mortal accidente.