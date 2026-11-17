Los nicaragüenses Erasmo Ramírez y Stiven Cruz, estarán como abridores de sus respectivos equipos en la liga profesional de Venezuela este miércoles.

Los nicaragüenses Stiven Cruz y Erasmo Ramírez

Erasmo con los Cardenales de Lara se estará enfrentando a los Navegantes de Magallanes. Esta temporada el ex grandes ligas nica tiene solamente una apertura, su balance 0-1 en ganados y perdidos. En esa apertura le fue fatal, 1.1 inning de labor y permitió siete imparables, cuatro carreras limpias, un cuadrangular, un ponche y su efectividad quedo en 27.00.

Cruz por su parte milita en los Tiburones de La Guaira y estará enfrentando a los Bravos de Margarita. En esta temporada lanza 16.2 entradas, permite 4 carreras limpias, permite siete imparables, un cuadrangular, regala cuatro bases por bolas y poncha a 12. Su balance es de 1-0 en ganados y perdidos y su efectividad de 2.16 en cinco presentaciones (cuatro aperturas).

El líder son los Caribes de Anzoátegui con balance de 16-9 en ganados y perdidos, Leones del Caraca y Tigres de Aragua 17-11, Cardenales de Lara 13-13, Navegantes de Magallanes 13-14, Tiburones de La Guaira 12-15, Bravos de Margarita 12-16, Águilas de Zulia 9-20.