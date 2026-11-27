Este sábado cuatro equipos buscaran su clasificación a la ronda semifinal del torneo apertura del futbol nicaragüense, Real Estelí ante Sébaco y la Unan-Managua ante Walter Ferretti, son los protagonistas.

Hay que destacar que Managua F.C como líder del torneo y los Caciques del Diriangén (sub líder) ya están clasificados a la ronda semifinal del torneo.

Este sábado el Tren del Norte-Real Estelí, recibe en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí (partido único) a Sébaco, el desafío se jugará a las 7pm. El ganador de este encuentro chocara ante los Caciques en semifinales.

Por su parte en duelo capitalino, la Unan-Managua jugará ante Walter Ferretti en el estadio “Chocorron” Buitrago de la capital, el desafío será a las 5pm. El ganador enfrentara a Managua FC.

En el torneo el liderato de goleo fue compartido entre dos jugadores del equipo Managua FC; el cubano Daniel Díaz y el argentino Nazareno Gómez, ambos con once anotaciones.