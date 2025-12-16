Ousmane Dembelé gana el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA

El delantero francés Ousmane Dembélé fue elegido ganador del premio FIFA The Best 2025, consolidándose como el mejor jugador del planeta tras una temporada inolvidable con el Paris Saint-Germain.

Dembélé, mejor jugador FIFA The Best 2025

El extremo francés fue el mejor jugador de su equipo que ganó por primera vez la Champions League; además fue importante para ganar Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Ousmane Dembélé superó en la votación final al delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, del Barcelona, consolidando un año perfecto, pues también fue el ganador del balón de oro.

La española Aitana Bonmatí también fue electa por la FIFA como mejor jugadora femenina; Luis Enrique se llevó el premio al mejor entrenador masculino y Sarina Wiegman el de mejor entrenadora femenina.

