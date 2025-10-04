Océane Dodin, primera tenista WTA en jugar tras un aumento de pecho: «Ni que me hubiera puesto sandías»

La francesa Océane Dodin, que volvió al circuito tras una prolongada lesión, ahondó en la cirugía estética que se realizó

El retorno de Océane Dodin al circuito profesional está marcado por la superación de problemas de salud y una decisión personal poco habitual en el mundo del alto rendimiento: la jugadora francesa se sometió a una cirugía de aumento de pecho durante su prolongada ausencia por motivos médicos.

Su regreso se materializó en el torneo de Reims, donde alcanzó los cuartos de final tras casi un año apartada de la competencia. Durante una entrevista con RMC Sports, la deportista francesa profundizó sobre los motivos detrás de sus decisiones y los desafíos que enfrenta en su vuelta al circuito.

La ex número 46 del mundo explicó que los problemas de oído interno, diagnosticados tras su última participación en Limoges en diciembre pasado, le provocaron episodios de vértigo y se convirtieron en el mayor obstáculo para continuar en el circuito. “Sigo teniendo problemas con el oído interno que me causan vértigo. Intenté jugar la temporada de pista cubierta porque es cuando menos me duele y menos me molesta. Pero psicológicamente fue demasiado duro”, detalló la jugadora, quien finalmente optó por un descanso prolongado para cuidar su salud.

Durante ese parate, la atleta de 28 años decidió aprovechar el tiempo fuera de las canchas para cumplir un objetivo personal que tenía postergado: someterse a una cirugía de aumento mamario. La jugadora relató: “Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es cierto que aproveché este parón porque me dije que, como hay que parar unos dos meses después de la operación, cuando estás en plena temporada, no es posible. Así que me dije: ‘Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero’. Y prefiero hacerlo ahora que a los 40, cuando habré terminado mi carrera. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento para nada y no me molesta”.

La decisión, inusual entre atletas de élite, fue comunicada por la propia Dodin a través de sus redes sociales. Al referirse a posibles dificultades para el rendimiento deportivo, la tenista respondió a las dudas con humor: “Todo el mundo me decía: ‘No vas a poder jugar’. Como si me hubiera puesto sandías. No son pequeñas, pero eso no me molesta cuando juego. Hay sujetadores adaptados”, subrayó.

El contraste con otros casos del circuito, como el de Simona Halep, quien recurrió a una reducción mamaria, fue mencionado en la entrevista y ejemplifica la diversidad de caminos personales dentro del deporte profesional. “Mencionas a Simona Halep, pero eran muy, muy grandes. Eso la limitó. Pero sí, es cierto que debo ser la primera en experimentar con aumentos de pecho; tiene que haber una primera vez para todo”, manifestó.

En cuanto a los aspectos técnicos de la operación, Dodin explicó que contó con la supervisión de un cirujano de confianza que siguió de cerca su carrera y le planteó recomendaciones precisas: “Hablé mucho con él sobre el tema: dónde ponerme las prótesis para que no me molestaran, cómo usar un sostén para sujetarme. Si me hubiera dicho que podía haber complicaciones, no lo habría hecho”. La deportista subrayó la planificación y el trabajo conjunto con el equipo médico para preservar su capacidad competitiva.

Dodin, cuyo mejor ranking fue 46°, producto de su larga inactividad actualmente se ubica en el puesto 363 (375 en dobles). Su primer título dentro del circuito fue en 2016, en Quebec. En cuanto a los Grand Slam, su mejor resultado lo cosechó en 2024 en el Abierto de Australia, al llegar a la R16. El 2023 fue otro gran año para la francesa, que llegó a siete finales ITF, quedándose con cinco (Petenge, Nantes, Grenoble, Andrezieux-Boutheon y Monastir).

Ya de vuelta en la pista, la francesa sostiene que su decisión personal no representa un freno para sus aspiraciones deportivas. En la entrevista afirmó: “Estoy aquí para disfrutar, para aprovecharlo al máximo. Ya he empezado a disfrutar de nuevo. Echaba de menos el estrés del partido, del prepartido y todo. Las sensaciones están bien por ahora, bastante bien”. La francesa reconoció, sin embargo, que el retorno supone un reto, no sólo por las exigencias físicas tras la inactividad, sino por la evolución constante del nivel entre sus rivales. “Físicamente es un poco complicado, sobre todo porque el nivel también está evolucionando. Pero me gusta jugar en pista cubierta, lo disfruto”.

“Llevo con esto diez años y no sabemos qué hacer. En situaciones de sol y mucho calor es cuando peor me siento. Me mareo y estoy muy inestable. Donde más cómoda me siento es en pistas indoor. Quiero darme la oportunidad de volver a mi mejor nivel. Físicamente me va a costar recuperar la condición física idónea, pero confío en poder conseguirlo”, concluyó.