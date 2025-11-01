Managua vibra con la exhibición de autos y motos 2025 en Estadio Nacional Soberanía

La noche de este sábado, con la presentación de autos deportivos, clásicos, modificados, caponeras, supermotos y motocross, se realizó una Exhibición de Autos y Motos 2025, en el parqueo del Estadio Nacional Soberanía, en Managua.

Sara Flores, de la Federación Nicaragüense de Motociclismo (FENIMA), dijo que, desde hace 8 años, están comprometidos con la juventud nicaragüense y «eso también es parte de la restitución de derechos que tenemos a nuestra juventud, para que puedan gozar de esta cultura urbana, de la modificación de autos, motos, caponeras y hasta buses modificados».

Agregó “estamos aquí, con una competencia de sonido, de tuning, también de lanzallamas, de quema de llanta, tenemos más de 500 motocicletas y más de 400 auto modificados esta noche».

Por su parte, Francisco Rojas, del Club Nica Sport Tuning, dijo que esta exhibición es «más que una pasión que nos une a todos, a nivel nacional y esto es lo que nos acerca más como familia».

Los premios de la Exhibición de Autos y Motos 2025, van desde dinero en efectivo, trofeos y también regalías por parte de las marcas patrocinadoras.

El evento se realizó gracias al esfuerzo conjunto de la FENIMA, Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Movimiento Deportivo Alexis Argüello (MDAA), en colaboración con Nica-Motor, Nicaragua MV, Nicaragua MVST, CNM.