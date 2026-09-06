Kimi Antonelli hace historia y conquista el Gran Premio de Italia en Monza

El piloto Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes y con apenas 20 años, protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la temporada 2026 de Fórmula 1, este domingo.

Kimi Antonelli gana en Monza

El piloto italiano salió en el inicio de la carrera desde la 19.ª posición, debido a una penalización por cambio de componentes de motor, y terminó conquistando el primer lugar del Gran Premio de Italia en Monza.

Con esta victoria, Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar el GP de Italia desde Ludovico Scarfiotti en 1966, poniendo fin a una espera de 60 años para el automovilismo italiano.

Monza no es un circuito cualquiera, es uno de los templos históricos de la Fórmula 1. Construido en 1922, forma parte del calendario desde el primer campeonato mundial de 1950 y ha albergado el Gran Premio de Italia prácticamente todos los años desde entonces.

George Russell piloto de Mercede finalizò segundo y Max Verstappen deRed Bull cerró el podio tras una intensa batalla por las posiciones de punta.