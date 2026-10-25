Nicaragua hace historia con su primera victoria en un mundial Sub 15

La Selección Nacional de Fútbol Sub-15 de Nicaragua hizo historia en Azerbaiyán al conseguir su primera victoria en un Mundial de esta categoría, tras imponerse con marcador de 4-1 a Camboya en su segundo compromiso del torneo.

Nicaragua le ganó 4-1 a Camboya en el Mundial Sub15

Juan Barrera Jr., Kendall Martin y Jarib Leyton fueron los protagonistas de la ofensiva nicaragüense, Leyton fue el màs destacado al anotar un doblete.

Este resultado representa un momento histórico para el fútbol juvenil nicaragüense y un impulso importante para los muchachos en su experiencia mundialista.