Kimi Antonelli podría hacer historia este domingo en Austin, Texas

El piloto italiano de Mercedes tendrá mañana 25 de octubre su primera oportunidad de conquistar el Campeonato Mundial de Fórmula Uno, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas.

Con apenas 20 años y en su segunda temporada en la máxima categoría, Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia, superando el récord de Sebastian Vettel. Su extraordinaria campaña incluye ocho victorias y 14 podios en 17 carreras.

El italiano encabeza la clasificación con 340 puntos, una ventaja de 102 sobre su compañero de equipo, George Russell. Sin embargo, para coronarse en Austin necesita una combinación precisa: ganar la carrera, que Russell termine noveno o más atrás y que Lewis Hamilton finalice quinto o en una posición inferior. Si alguna de esas condiciones falla, la definición del título deberá esperar.

La conquista también tendría un significado especial para Italia, que no celebra un campeón mundial de pilotos desde Alberto Ascari, en 1953. ¡Una espera de 73 años que Antonelli podría terminar!

La carrera está programada para las dos de la tarde, hora de Nicaragua.

¡Austin prepara sus motores para una jornada que podría escribir una nueva página dorada en la historia de la Fórmula Uno!