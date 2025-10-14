Fantasma Figueroa destroza a portero de la selección nacional por sus errores ante Costa Rica

La selección nicaragüense de futbol fue goleada 4-1 por su similar de Costa Rica, en las eliminatorias mundialistas y el técnico de la Azul y Blanco en conferencia post-partido hablo sobre los errores cometidos por el arquero Miguel Rodríguez.

Nicaragua cae 4-1 ante Costa Rica por errores del portero

“Costa Rica estaba controlado, con el empate 1-1 ellos estaban nerviosos. Estábamos perdiendo por errores nuestros, específicamente nuestro arquero (Miguel Rodríguez). Miguel es un joven de 22 años y que cada día que juega pierde oportunidad de jugar en el futbol profesional, eso no se lo digo yo, se lo dicen sus mismos compañeros”, declaro Figueroa en conferencia de prensa.

“Miguel tiene grandes condiciones (mide 1.90 mts), pero hoy es la responsabilidad de él, y mía por ponerlo. Costa Rica aprovecho esos errores para ganarnos. Los errores mataron el ánimo del equipo, el resultado (4-1) no refleja lo difícil del partido, los cuatro goles fueron cuatro errores de Rodríguez. El equipo vino a proponer y tuvimnos pasajes muy buenos”, recalco el fantasma.

“No cambie a Rodríguez en medio del partido porque futbolísticamente y anímicamente lo mato, no era la mejor forma, el solo se está sacando de la selección nicaragüense, no lo saco yo, se sale solo. En noviembre tendré que llamar a otros arqueros”, destaco el chileno que está al frente de la selección nacional.

El líder de grupo después de cuatro desafíos es Honduras con ocho puntos, Costa rica tiene seis, Haití cinco y Nicaragua un punto. El líder de grupo clasificara de manera directa al mundial 2026.

En el mes de Noviembre Nicaragua jugará en el Nacional ante Honduras y se estará cerrando la fase final de las eliminatorias ante Haití de visitante.