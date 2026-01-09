Ex Grandes ligas Robinson Canó hará lanzamiento inaugural de la serie final entre Rivas y león

Los Gigantes de Rivas, tendrán un invitado especial en el primer juego de la serie final ante León en la Profesional de Béisbol, encuentro que será a las 6 de la tarde el domingo en Rivas.

El lanzamiento de la primera bola estará a cargo de Robinson Canó, la súper estrella dominicana que brilló por todo lo alto en el béisbol de Grandes Ligas.

Robinson jugó en las mayores al servicio de Yankees, Marineros, Mets de Nueva York, Padres de San Diego y Bravos de Atlanta.

Entre sus principales logros está el haber ganado la Serie Mundial de 2009 con los Yankees de Nueva York, siendo titular de la segunda base en todos los partidos de la temporada regular, y los 15 juegos de esa postemporada.

Canó es ganador de 5 bates de plata, 2 guantes de oro, un MVP de Juego de Estrellas, campeón en el jonrón derby, y fue electo en 8 ocasiones al juego de estrellas.

Asimismo, fue el MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2013, cuando lideró a República Dominicana al trofeo de campeones.

Para la franquicia Gigantes de Rivas es un gran honor tener como invitado especial a la estrella del béisbol mundial, Robinson Canó, dijeron los Gigantes en sus redes sociales.