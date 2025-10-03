Con la participación de 20 equipos inicia este fin de semana en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares U-23.

El grupo de Oriente, es integrado por Rivas, Masaya, Granada, Carazo, Bóer y Dantos.

En el primer fin de semana Dantos juegan ante el Boér, a las 10 de la mañana en el estadio Jackie Robinson, del IND. Masaya recibe a Granada y Carazo jugará ante Rivas, ambas series a las 10 de la mañana.

El grupo Nor-Caribe lo integran Caribe Norte, Las Minas, Matagalpa y Boaco. En Boaco los Productores reciben a Las Minas, mientras Matagalpa recibe al Caribe Norte, ambas series a las 10 de la mañana.

En el grupo del Centro, Chontales se mide a Río San Juan, en Juigalpa y Zelaya Central ante Caribe Sur.

En el grupo de Nor-Occidente se miden Chinandega ante León, Estelí frente a Jinotega y Nueva Segovia ante Madriz.