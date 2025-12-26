El japonés Naoya Inoue expondrá sus cuatro coronas ante el mexicano Alan Picasso

Mañana sábado, el japonés Naoya Inoue expondrá sus coronas mundiales del peso supergallo, ante el mexicano Alan David Picasso en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

Naoya Inoue vs Picasso: duelos de coronas en Arabia

El Monstruo, Naoya Inoue, subirá al cuadrilátero una vez más para poner en juego sus cuatro coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) en un examen de alto riesgo.

Picasso, de 25 años, llega invicto en las 33 presentaciones profesionales, 32 de ellas por victoria y un empate.

Mientras que El Monstruo, de 32 años, tendrá la sexta aparición fuera de su país y la primera en Arabia Saudita con récord de 27 nocauts, en las 31 victorias de su invicto.

