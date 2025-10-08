Cristiano Ronaldo es el primer jugador con una fortuna de 1,400 millones de dólares

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de este deporte en ser multimillonario, alcanzando una fortuna que supera los 1,400 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo: el primer futbolista multimillonario

Su riqueza proviene de una combinación de contratos deportivos de alto nivel, acuerdos de patrocinio con marcas internacionales como Nike, Clear y Herbalife, así como inversiones estratégicas en sectores como hotelería, moda y tecnología.

Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, pasando por el Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al-Nassr, Cristiano ha mantenido un nivel competitivo que lo ha convertido en uno de los atletas más seguidos y admirados del planeta.

Su presencia en redes sociales, donde acumula cientos de millones de seguidores, también ha sido clave para atraer marcas y generar ingresos adicionales fuera del terreno de juego.

Actualmente el salario de Cristiano Ronaldo como futbolista es 210 millones dólares, siendo el jugador mejor pagado del mundo.

Hasta ahora cristiano es el jugador con más goles en la historia del deporte con 946, se mantiene activo con la selección de Portugal y todo apunta a que disputará el mundial en junio de 2026.

