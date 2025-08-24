Candelaria Resano brilla con plata en el Alas Global Tour

La surfista nicaragüense Candelaria Resano, ganó medalla de plata en el Campeonato Latinoamericano Alas Global Tour Pro, que se desarrolló en Playa, Popoyo, Rivas, del 21 al 24 de agosto.

En la final, la nicaragüense Resano, fue superada por la peruana Dol Aguirre, que se llevó la primera posición del evento.

En esta edición del Torneo Alas Global Tour Pro, participaron 216 atletas, establecimiendo un nuevo récord de atletas para un torneo de surf en toda Centroamérica.

El compañero Antonio Armas, presidente de la Federación Nicaragüense de Surf mencionó «Este torneo fue todo un éxito en logística, turismo y competitividad, gracias totales a todos los participantes y quienes vinieron a conocer nuestra bella Popoyo, Rivas,» mencionó Armas.

Por su parte la medallista de Plata, Candelaria Resano, mencionó «Siempre es un orgullo competir en mi país, me agrada que hayan venido tantos atletas y se vayan encantados de estar aquí, seguiremos mejorando para seguir progresando», manifestó la surfista número uno del país.