Bóer enfrentará a Chinandega este sábado en la continuación del Pomares

Los Indios del Bóer se medirán ante los campeones del Pomares, Los Tigres de Chinandega, este sábado a las tres de la tarde en el estadio Efraín Tijerino, en la continuación del torneo que será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.

Por el Bóer, los lanzadores abridores serán Santos Jarquín y el ex grandes ligas Juan Carlos Ramírez, en tanto los abridores por Chinandega serán Axel Zapata y Jesús Garrido.

En otra serie, a las 10 de la mañana los Dantos se medirán a Zelaya Central, en Nueva Guinea, y a la una de la tarde en Rivas, el Frente Sur enfrenta a las Fieras del San Fernando.

En Granada a la una de la tarde juegan los Tiburones contra Estelí, al igual que Matagalpa se mide a Chontales, siempre a la una de la tarde.

A las dos de la tarde del sábado, el Caribe Sur recibirá en Bluefields a los Leones de León.

En el Pomares, el grupo A es liderado por Dantos y Rivas, con tres ganados y uno perdido, Caribe Sur y Zelaya Central le siguen con dos ganados y dos perdidos; mientras Masaya y León son últimos con una victoria y tres derrotas.

El grupo B es liderado por Estelí con cuatro ganados y cero perdidos. Le siguen Chontales con 3-1, Bóer y Granada tienen dos ganados y dos perdidos y Chinandega y Matagalpa están en los últimos lugares del grupo.

