Barrera y el Fantasma Figueroa votaron por Dembele para premio The Best

El capitán de la selección nicaragüense de futbol Juan Barrera y el ahora ex director técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, votaron por Dembele para ganador del premio The Best.

El “Iluminado” y capitán de Nicaragua dio el primer lugar a Dembele, el segundo puesto fue para Mbappe y tercero Yamal. Por su parte Figueroa dio ganador a Dembele, segundo a Hakimi y el brasileño Raphinha.

Por su parte el capitán de Argentina Lionel Messi voto por Dembele como primero y Mbappe y Yamal. El capitán Marcos de la selección brasileña también dio ganador a Dembele, después Raphinha y Hakimi, el capitán alemán (Joshua Kimmich) dio ganador a Vitinha y después Harry Kane y Pedri.

El capi mexicano Edson Álvarez voto por Dembele, Kane y Mbappe, el capitán español Unai Mendibil voto por Yamal como ganador y después Pedri y Nuno Mendes. El capitán italiano Donnarumma vio ganador a Dembele, hakimi y Yamal, los tres primeros en la lista.