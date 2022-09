Dan de alta a joven que sobrevivió a caída de rayo que mató a su caballo en Villa Dignidad

El joven Humberto Ezequiel González Salgado, de 28 años, fue dado de alta ayer martes en el hospital Alemán Nicaragüense, luego que la tarde del lunes fue golpeado por un rayo cuando escampaba la lluvia con tormenta eléctrica debajo de un árbol, a orillas de un cauce en Villa Dignidad, Managua.

Además de afectar a Humberto González, la onda expansiva del rayo, le mató a su caballo llamado “El Palomo”, con el que se ganaba la vida.

“Solo sentí que los dientes se me unieron duro. No escuché el estruendo ni nada. A los 15 o 20 minutos yo estoy en el suelo y el caballo a la par mía. Tengo mi brazo derecho dormido, con electricidad, de la columna para abajo muerto. No sentía nada, solo el brazo izquierdo y la nuca”, dijo Humberto Ezequiel, desde su casa, luego de salir del hospital.

Por su parte doña Mayra Mejía, madre de Humberto González, dijo que da gracias a Dios por otra oportunidad de vida a su hijo, pero a la vez lamentó la muerte del caballo pues era con el que su vástago llevaba el sustento de la familia recolectando material reciclable.

La señora Mejía pidió apoyo para comprar otro equino para que su hijo luego que se recupere vuelva a trabajar, y dijo que para cualquier ayuda pueden llamar al celular número 7860-0962.